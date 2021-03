Mannheim. (pol/lyd) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Sandhofen wurde ein 60-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Ein 41-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Opel auf der rechten Geradeausfahrspur der B44 in Richtung Lampertheim unterwegs. In Höhe der A6-Anschlussstelle Richtung Viernheim wechselte er auf den linken geradeaus führenden Fahrstreifen.

Dabei übersah er den seitlich hinter ihm fahrenden 60-Jährigen auf dem Leichtkraftroller und stieß mit ihm zusammen. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und rutschte auf eine Verkehrsinsel.

Hierbei zog er sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die B44 stadteinwärts vorübergehend gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.