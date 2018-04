Mannheim-Sandhofen. (pol/rl) Zu einem Unfall im Stadtteil Sandhofen kam es am Mittwochmittag. Gegen 12 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sein Wagen nach der Einmündung "An der Riedspitze" plötzlich auf die linke Fahrbahn und prallte nahezu frontal gegen die entgegenkommende Straßenbahn der Linie 3.

Der 23-jährige Ford-Fahrer wurde leicht verletzt und kam per Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. An Straßenbahn und Ford entstand 20.000 Euro Sachschaden. Durch die Unfallaufnahme kommt es (Stand: 13.15 Uhr) zu Verspätungen der Straßenbahnlinie 3.