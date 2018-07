Mannheim. (pol/mare) Zuerst überfuhr er eine rote Ampel. Dann prallte er gegen Nissan. Und machte sich schließlich einfach auf und davon. Jetzt ist der E-Bike-Fahrer im Visier der Polizei.

Aber von vorne: Ort des Geschehens am Dienstagabend gegen war die Kreuzung Luisenring/G7. Es war gegen 19.25 Uhr. Eine 23-jährige Nissan-Fahrerin befuhr die Straße zwischen den Quadraten G7/H7. An der Kreuzung wollte sie gerade in den Luisenring abbiegen, als plötzlich von links der E-Bike-Fahrer angefahren kam.

Der Mann missachtete eine rote Ampel und stieß infolgedessen mit der Nissan-Fahrerin zusammen. Vermutlich mit seinem Pedal streifte er die vordere Stoßstange und verursachte somit Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Als die junge Frau dann die Polizei verständigen wollte, fuhr der Radfahrer einfach in unbekannte Richtung davon. Eine Fahndung blieb ergebnislos.

Der Flüchtige soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er war schlank, hatte einen Drei-Tage-Bart und war mit einer Lederjacke und einer schwarzen Mütze bekleidet. Weiterhin hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 06 21 / 1 25 80 zu melden.