Mannheim. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Käfertal sind ein 60-jähriger Rollerfahrer und ein 79-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der 60-Jährige war kurz nach 13 Uhr mit seinem Roller auf der Straße "Auf dem Sand" in Richtung Käfertal unterwegs. In Höhe der Kornblumenstraße kam er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und streifte eine 16-jährige Rollerfahrerin.

Dann stieß er frontal mit einem 79-jährigen Mann zusammen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg fuhr. Dabei erlitt der 60-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 79-jährige Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt und wurde in eine Klinik gebracht.

Roller und Pedelec wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit rund 3000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme war die Straße "Auf dem Sand" in Fahrtrichtung Innenstadt vorübergehend gesperrt. Es ergaben sich aber keine großen Verkehrsbeeinträchtigungen.