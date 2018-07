Mannheim. (pol/mün) Noch ist vollkommen unklar, warum ein 55 Jahre alter Rollerfahrer am Mittwochnachmittag in Mannheim stürzte. Nach Angaben der Polizei stieß der Mann gegen 17 Uhr im Speckweg gegen einen geparkten BMW. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer, musste an der Unfallstelle erstversorgt und danach zur Weiterbehandlung in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert werden.

Die mit ausgelaufenen Betriebsstoffen verunreinigte Fahrbahn säuberte eine Spezialfirma.