Mannheim-Rheinau (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Rheinau wurde ein 29-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Opel die B 36 von Brühl in Richtung Mannheim. An der Ausfahrt Rheinau bog er nach rechts in die Wachenburgstraße ab und stieß mit dem Fußgänger zusammen, der unmittelbar neben der Einmündung die Wachenburgstraße in Richtung Kronenburgstraße überquerte.

Dieser erlitt hierbei Verletzungen im Hüftbereich. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Am Opel entstand geringfügiger Sachschaden.