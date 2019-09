Mannheim. (pol/mare) Ein Exhibitionist hat am Donnerstagmittag in Rheinau eine Frau belästigt. Das teilt die Polizei mit.

Die 41-jährige Frau ging gegen 11.35 Uhr mit ihrem Hund am Rheinauer See Gassi. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der ihr entgegenkam. Er habe dann aber seine Hose geöffnet, an seinem Penis herumgespielt und den Blickkontakt mit der Hundehalterin gesucht.

Sie beschreibt ihn so: 1,80 bis 1,90 Meter groß, normaler Körperbau, etwa 40 Jahre alt. Er war sonnengebräunt, hatte kurzes dunkles Haar und war, so die Frau, vermutlich Osteuropäer. Er trug ein dunkelgrünes Shirt, eine dunkelgrüne Arbeitshose und dunkle Schuhe. Auf dem Kopf hatte er eine Base-Cap.

Wer Hinweise zu dem Mann machen kann, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter der Rufnummer 0621/1744444.