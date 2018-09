Mannheim. (pol/van) Ein Radfahrer hatte es am Donnerstag auf ein Autofenster "am Steingarten" abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Eine 60-Jährige hatte den Toyota nach Angaben der Beamten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 8 Uhr fuhr der Mann mit seinem Fahrrad am geparkten Wagen vorbei und schlug beim Vorbeifahren mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe ein. Ohne anzuhalten setzte er seine Fahrt daraufhin in Richtung neuer Meßplatz fort, so die Polizei.

Eine Zeugin beobachtete offenbar den Vorfall. Sie beschrieb den Mann als ungefähr 40 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit einer grün gestreiften Mütze. Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter 0621/3301-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu wenden.