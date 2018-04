Mannheim. (pol/mare) Ein unbekannter Radfahrer ist am Mittwochabend geflüchtet, nachdem er in der Mittelstraße/Ecke Schimperstraße mit einer 50-jährigen Fahrradfahrerin zusammengestoßen war. So berichtet es die Polizei.

Die beiden Beteiligten fuhren gegen 19.10 Uhr auf dem Radweg der Mittelstraße in Richtung Neckarstadt-West. In Höhe einer Bankfiliale überholte der Unbekannte die Frau von rechts, scherte dann jedoch wieder zu früh nach links ein, sodass es zur Kollision der beiden kam. Die 50-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich Verletzungen an der Schulter zu.

Der Radfahrer war ohne anzuhalten einfach weiter gefahren. Eine Beschreibung des Flüchtigen liegt der Polizei bislang nicht vor. Am Fahrrad der Geschädigten entstand lediglich geringer Sachschaden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 in Verbindung zu setzen.