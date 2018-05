Mannheim. (pol/van) Bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr im Statdtteil Neckarstadt wurde ein Fünfjähriger schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Zuvor war ein 36-jähriger Radfahrer mit dem Kind in der Ludwig-Jolly-Straße zusammengestoßen. Der Junge war mit seinem Tretroller und in Begleitung einer Aufsichtsperson auf dem Gehweg in Richtung Mannheim-Waldhof unterwegs gewesen, als an der Einmündung zur Fardelystraße von links der 36-Jährige auf einem Radweg angefahren kam.

Dieser war nach Angaben der Beamten durch ein dichtes Gebüsch so sehr in seiner Sicht eingeschränkt, dass er den Jungen zu spät wahrnahm und mit diesem kollidierte. Der Fünfjährige stürzte von seinem Roller zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.