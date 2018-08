Mannheim. (pol/rl) Kurz nach 7 Uhr war an Dienstagmorgen eine 32-jährige Fahrradfahrerin auf der Schwetzinger Straße in Richtung Neckarauer Übergang unterwegs. Zwischen Kopernikusstraße und Traitteurstraße öffnete eine 60-jährige VW-Fahrerin, die auf dem Gehweg geparkt hatte, unvermittelt die Autotür. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Die 32-Jährige erlitt dabei Knochenbrüche an der Hand und kam danach zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 12.30 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Unfall in der Kunststraße. Ein 37-jähriger Fiat-Fahrer parkte in einer Parkbucht ein und öffnete dann unachtsam die Autotür. Ein auf dem Radweg heranfahrender 41-jähriger Radfahrer konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen die Tür und stürzte. Er erlitt Knochenbrüche am Unterarm und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

In beiden Fällen entstand lediglich geringer Sachschaden.