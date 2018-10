Mannheim. (pol/fro) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Diskothek in Q 5 zu Streitigkeiten, die anschließend in eine handfeste Auseinandersetzung vor der Lokalität mündeten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Täter, die anschließend mithilfe eines Polizeihundes festgenommen wurden. Dies berichtet die Polizei.

Ein 21-Jähriger und sein 24 Jahre alte Begleiter gerieten im Musikclub mit einer dreiköpfigen Gruppe, bestehend aus zwei Frauen und einem Mann, in Streit. Hierauf verließen alle Beteiligten die Lokalität und trafen dabei erneut aufeinander.

Die beiden jungen Männer traten und schlugen nach Polizeiangaben auf den 27-jährigen Begleiter der beiden Damen ein. Der 21-Jährige schlug zudem einer der Frauen ins Gesicht und der anderen auf den Oberkörper. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die beiden Schläger.

Der 24-Jährige konnte kurz darauf festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde durch einen Polizeihund gestellt und dabei gebissen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten im Polizeirevier leistete er Widerstand und musste von mehreren Uniformierten festgehalten werden.

Im Anschluss wurde er aufgrund des Hundebisses vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen gegen die Männer aufgenommen.