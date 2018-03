Mannheim. (pol/mare) Der Autoknacker wollte noch flüchten, doch der Polizeihund war schneller: Einen Täter erwischten Polizeibeamte am Sonntagmorgen auf frischer Tat. Und der Vierbeiner stoppte den 21-Jährigen auf resolute Art.

Aber der Reihe nach: Am Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr kam es zu mehreren Autoaufbrüchen in einem Parkhaus in N 6. Einem Autobesitzer fielen hier zwei dunkel bekleidete Personen auf, welche flüchteten, als sie bemerkten, dass sie gesehen worden waren.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung in Höhe eines Kinokomplexes eine Person beobachten, welche gerade die Seitenscheibe eines geparkten BMW einschlug. Der Mann flüchtete zunächst, konnte jedoch durch Beamte der Polizeihundeführerstaffel und einen Diensthund eingeholt und gestellt werden. Im Rahmen des Fluchtversuches wurde der Mann durch den Polizeihund am Oberschenkel gebissen und dabei leicht verletzt.

Der 21-Jährige Algerier wurde vorläufig festgenommen und nach einer ärztlichen Versorgung auf das Polizeirevier gebracht. Um wen es sich bei seinem noch flüchtigen Komplizen gehandelt hat und wieviele Autoaufbrüche dem Mann zur Last gelegt werden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizereviers Mannheim-Oststadt.