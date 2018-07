Mannheim. (pol/van) Nachdem am Mittwoch, 3. Januar, ein Ford-Transit gestohlen worden war, haben die Beamten das Fahrzeug im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahnung auffinden können - inklusive des mutmaßlichen Langfingers.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Wagen in einem Hof in der Waldhofstraße gestanden. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte sie in der Untermühlaustraße im Stadtteil Neckarstadt das gestohlene Auto, welches der 18-jährige Tatverdächtige fuhr. Der Beifahrer: ein 17-Jähriger. Beide wurden vor Ort vorläufig festgenommen.

Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, das Auto gestohlen zu haben, keinen Führerschein zu besitzen und beim Ausfahren aus dem Hof sowohl das Auto, die Hofdurchfahrt als auch einen Baumschutz beschädigt zu haben. Weiterhin stellten die Beamten frische, blaue Farbantragungen an der rechten Seite fest. Das Unfallopfer dieses offensichtlichen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Geschädigte wird gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 0621/3301-0 mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen.

Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der 18-Jährige mit rund 1,3 Promille deutlich alkoholisiert war. Beide Personen mussten die Beamten zunächst auf die Wache begleiten. Der 17-jährige Beifahrer konnte das Revier schnell wieder verlassen, ihn erwartet eine Anzeige. Gegen den Hauptverdächtigen soll nach Angaben der Beamten bereits ein sogenannter Hauptverhandlungshaftbefehl bestehen, da er zu einer gerichtlichen Hauptverhandlung nicht erschienen war.

Der junge Mann wurde am Donnerstag, 4. Januar, dem Jugendrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Hier wurde der vom Amtsgerichts Mannheim erlassene Hauptverhandlungshaftbefehl eröffnet und in Vollzug gesetzt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.