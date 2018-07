Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Am Mittwochabend zwischen 20 und 22 Uhr brach ein Autoknacker das Schloss eines geparkten Fiats in der Friedrich-Karl-Straße am Friedrichsplatz.

Laut Polizeibericht erbeutete der Dieb aus dem Wagen lediglich einen Euro in bar. Der Sachschaden am Fiat wird wesentlich höher sein, zumal allein das Autoschloss so stark beschädigt wurde, dass der Fahrzeugschlüssel nicht mehr verwendet werden kann.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der 0621/174-3310 zu melden.