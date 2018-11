Mannheim. (pol/rl) Mehr als 20.000 Euro Sachschaden und drei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreuzung Schubertstraße und Augustaanlage am Mittwochabend.

Ein 49-jähriger Audi-Fahrer war gegen 20.35 Uhr auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Schubertstraße abbiegen, verwechselte jedoch die Linksabbieger-Ampel mit der Ampel für den Geradeausverkehr und fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein.

Mitten auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision mit einer 44-jährigen Toyota-Fahrerin und einer 55-jährigen Mazda-Fahrerin, die beide in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs waren. Trotz des heftigen Aufpralls wurde keiner der Beteiligten verletzt.