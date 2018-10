Mannheim. (pol/mare) Wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte wird sich ein 22-jähriger Obdachloser verantworten müssen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 18.35 Uhr war der Mann am Montag in der Innenstadt in einen Telekomshop gegangen. Dort beleidigte er eine Angestellte. Als er der Frau drohte, auf sie loszugehen, ging der Filialleiter dazwischen. Auf ihn ging der junge Mann dann mit geballten Fäusten los.

Nachdem die verständigte Polizei vor Ort eingetroffen war, kam es schließlich zur Auseinandersetzung mit den Ordnungshütern. Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten, den 22-Jährigen zu überwältigen. Er wurde anschließend zum Innenstadtrevier gebracht.

Dort stellten die Beamten fest, dass der Mann ordentlich betrunken war. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.