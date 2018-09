Mannheim. (pol/rl) Das Opfer sogenannter Enkeltrickbetrüger wurde am Freitag in den Mittagsstunden ein 83-jähriger Neuostheimer. Gegen 11.30 Uhr rief ihn eine Frau an und gab sich als seine Nichte aus. Im Laufe des Telefonats bat sie ihren "Onkel", ihr für eine Anschaffung einen größeren Bargeldbetrag zu übergeben.

Hintergrund: "Der Enkeltrick" Der Enkeltrick ist eine Betrugsmasche, die meist gegen ältere Menschen gerichtet ist. Die Täter geben sich am Telefon als lange nicht gesehene Verwandte - meist Enkelkinder - mit akutem Geldbedarf aus. Die Rentner sollen hohe Summen abzuheben und einem vermeintlichen Beauftragten in bar zu übergeben. Die Polizei rät: > Seien Sie nicht zu vertrauensselig, hinterfragen Sie kritisch! > Versichern Sie sich beispielsweise per Telefonanruf mit wem genau Sie es zu tun haben! Nutzen Sie dabei nur von Ihnen selbst erfasste Rufnummern, niemals die von Unbekannten per Telefon mitgeteilten Erreichbarkeiten! > Rufen Sie bereits bei kleinsten Zweifeln die Polizei! > Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte! Auf die Möglichkeit einer kostenfreien ausführlichen Beratung durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/174-1212 sei hingewiesen. Mehr zum Thema gibt es hier auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Bei der nahe gelegenen Bank hob die Ehefrau des 83-Jährigen die Ersparnisse ab. Zusammen mit einer Vielzahl an Gold- und Silbermünzen packte das Ehepaar das Bargeld in eine Stofftasche und übergab diese gegen 14.30 Uhr an einen Bekannten der angeblichen Nichte.

Der Wert der Beute dürfte mehrere Zehntausend Euro betragen.

Der Abholer soll etwa 30 Jahre alt sein, sei ein "osteuropäischer Phänotyp", hatte schwarzes Haar, dass seitlich rasiert war. Das Haupthaar war länger. Er trug eine Jeans und eine olivfarbene Jacke.

Wem die beschriebene Person im Bereich Neuostheim aufgefallen ist, wird gebeten, die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 anzurufen.