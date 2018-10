Mannheim-Neckarstadt (pol/fro) Am Montag kurz vor 3 Uhr wurde ein Einbruchsalarm eines Lebensmitteldiscounters in der Lange Rötterstraße/Ecke Melchiorstraße ausgelöst. Beim Eintreffen einer Funkwagenbesatzung konnte diese einen Brand vor einer Ladezone feststellen. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Wer den Brand gelegt hatte, ermittelt nun das Polizeirevier Neckarstadt.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier unter 0621/33010 in Verbindung zu setzen.