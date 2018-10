Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Drei Papiertonnen neben einem Mehrfamilienhaus in der Käfertaler Straße gingen am Dienstagmorgen in Flammen auf. Das Feuer brach laut Polizeibericht gegen 3.45 Uhr aus und drohte auf das Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch vorher löschen.

Durch das Feuer wurde die Hausfassade beschädigt und ein Rollladen einer Erdgeschosswohnung schmolz. Glücklicherweise stand die Wohnung leer und auch sonst wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen. Diese können sich bei der Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 melden.