Mannheim-Neckarstadt. (pol/van) Am Mittwoch kurz vor 3 Uhr haben ein oder mehrere bislang unbekannter Täter eine Mülltonne in der Melchiorstraße in Brand gesetzt. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten der oder die Täter die Mülltonne zuvor an einer Zufahrt einer Firma platziert und danach in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand am Gebäude ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Gebäudefassade, ein Wärterhäuschen und ein Stromverteilerkasten wurden beschädigt.

Die Ermittlungen dauern an, Hinweise gehen an die Rufnummer der Kripo, Telefon 0621/174 4444.