Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Am Samstag gegen 18.45 Uhr war ein 30-jähriger BMW-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Schafweide fuhr er bei grüner Ampel in den Einmündungsbereich ein. Hier kollidierte er mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war.

Der 23-jährige Fahrer und der 29-jährige Beifahrer des Rettungswagens wurden leicht verletzt. Der 30-jährige BMW-Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand 11.000 Euro Sachschaden.