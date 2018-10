Mannheim. (pol/fro) Mit Reizgas attackierten vermutlich dieselben Täter zwei Opfer am Sonntagabend. Beute machten sie jedoch keine, teilt die Polizei mit.

Gegen 20.15 Uhr wurde eine 54-jährige Bedienstete des Universitätsklinikums auf dem Nachhauseweg im Bereich der Kinderklinik überfallen. Die Frau beschritt den Treppenaufgang zur Friedrich-Ebert-Straße hin, als ihr zwei Unbekannte entgegenkamen.

Plötzlich sprühten sie der Frau Reizgas ins Gesicht und entrissen ihr ihre Handtasche sowie einen Einkaufsbeutel mit Dienstkleidung. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. In ihrer Tasche befanden sich lediglich Dokumente und zwei Geldkarten; eine Personenbeschreibung konnte die Frau nicht geben.

Um etwa 3.30 Uhr wurde dann ein Mann in der Riedfeldstraße/Höhe Lupinenstraße das Opfer zweier Räuber. Er saß auf einer Bank, als zwei Männer auf ihn zukamen und ihm ebenfalls Reizgas ins Gesicht sprühten.

Danach griff ihm das Duo in die Hosentasche und entwendete den Geldbeutel. In diesem befand sich allerdings nur der Personalausweis. Eine Täterbeschreibung konnte auch in diesem Fall nicht erlangt werden.

Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise hält es die Kriminalpolizei für möglich, dass es sich um ein und dieselben Täter handeln könnte.

Zeugen werden gebeten, das Dezernat für Raubdelikte des Kriminalkommissariats in Mannheim unter 0621/1744444 anzurufen.