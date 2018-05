Mannheim. (pol/fjm) Eine 35-jährige Mannheimerin ist am späten Sonntagabend in der Neckarstadt-Ost leicht verletzt worden, als sie sich erfolgreich gegen einen Handtaschenräuber wehrte.

Die Frau war gegen 22.20 Uhr zu Fuß in der Langen-Rötterstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs gewesen, als sie in Höhe des Anwesens 41 hinter sich Schritte hörte. Als sie sich umdrehte, versuchte ein Unbekannter, ihr die Tasche zu entreißen.

Das vermeintlich leichte Opfer leistete jedoch heftige Gegenwehr. Dabei stürzte die Geschädigte zu Boden und wurde von dem Unbekannten mehrere Meter mitgeschleift. Ein Zeuge, der das Geschehen vom Balkon aus beobachtete, schrie den Straßenräuber an, woraufhin dieser von der Frau abließ und Richtung Moselstraße davonrannte. Die 35-Jährige erlitt mehrere Schürfwunden und Hämatome.

Der Tatverdächtige wurde laut Polizei wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, Vollbart, dünn, bekleidet mit dunklem T-Shirt und einer Dreiviertel-Hose aus hellem Jeansstoff. Weitere Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei unter Tel. 0621/174-4444 anzurufen.