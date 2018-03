Mannheim. (pol/run) Am Samstag gegen 22.30 Uhr lief ein 32-jähriger Mann auf dem Gehweg in der Itzsteinstraße in Mannheim-Neckarstadt und wurde in Höhe eines Kinderspielplatzes von fünf bislang unbekannten männlichen Tätern attackiert und beraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen und traten die südosteuropäisch aussehenden Angreifer auf den 32-Jährigen ein und durchsuchten ihn. Die Täter nahmen sein Smartphone und 60 Euro mit und gingen danach in unbekannte Richtung davon.

Der 32-Jährige, der zum Tatzeitpunkt erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, holte sich in einer nahgelegenen Bar Hilfe. Während der Aufnahme des Sachverhalts durch die Kriminalpolizei verschlechterte sich der Zustand des 32-jährigen Polen, worauf dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.