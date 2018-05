Mannheim-Neckarstadt. (pol/mare) Gleich zwei Einbrüche haben sich in der Nacht auf Donnerstag in der Neckarstadt ereignet. Über die Beutezüge der Einbrecher berichtet die Polizei.

Einen Satz Felgen erbeutete ein Unbekannter aus den Räumen eines Fachhändlers für Autoteile in der Untermühlaustraße. Der Täter entfernte auf der Gebäuderückseite eine befestigte Holzwand und gelangte so ins Innere. Aus dem Verkaufsraum ließ er die Felgen von noch unbekanntem Wert mitgehen und legte einen weiteren Satz vermutlich zum Abtransport bereit. Da diese allerdings vor Ort zurückgelassen wurden, ist es möglich, dass der Unbekannte bei der Tat gestört wurde. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Als Tatzeit kommt Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 7.45 Uhr, in Betracht.

In der Zeit von Mittwoch, 22.15 Uhr, bis Donnerstag, 7.50 Uhr, suchte ein Einbrecher das Bürgerhaus in der Lutherstraße heim. Der Täter verschaffte sich Zutritt, indem er im Treppenhaus des Nachbaranwesens eine Zugangstür aufbrach. Im Inneren machte er sich an einer Saaltür zu schaffen und durchsuchte mehrere Schränke nach Diebesgut. Aus einer Geldkassette entwendete er einen geringen Bargeldbetrag und machte sich damit wieder aus dem Staub. Ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest. Der entstandene Sachschaden schlägt mit rund 1000 Euro zu Buche.

Zeugen, die oin beiden Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 zu melden.