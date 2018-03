Mannheim. (pol/gun) Am Montagmittag geriet in der Neckarstadt ein Auto in Brand. Nach Polizeiangaben löste vermutlich ein technischer Defekt in der Tür des VW Polo, der in der Uhlandstraße geparkt war, das Feuer aus, bei dem niemand verletzt wurde.

Bemerkt wurde der Schwelbrand gegen 12.30 Uhr. Die Berufsfeuer Mannheim war schnell vor Ort und löschte das Feuer. Das Fahrzeuginnere wurde komplett verrußt. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.