Mannheim. (pol/rl) Am Montagmorgen gegen 11.30 Uhr wurde eine 41-jährige Angestellte der Aral-Tankstelle in der Untermühlaustraße von einem Mann überfallen. Laut Polizeibericht hatte die 41-Jährige gerade die Tageseinnahmen in einem Rucksack verstaut und wollte diese zur Bank zu bringen. Dazu stieg sie in ein Auto und legte den Rucksack auf den Beifahrersitz.

Plötzlich trat der Räuber an die offene Fahrertüre, schlug die Frau mehrfach ins Gesicht und versuchte den Rucksack an sich zu nehmen. Da sich die 41-Jährige massiv wehrte, lief der Täter ohne Beute in Richtung Waldhofstraße davon.

Der Täter soll etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein und eine schmale Statur haben. Er trug eine schwarze ärmellose Daunenweste mit Kapuze mit einem seitlichen weißen Streifen, eine schwarze Jogginghose mit einem seitlichen weißen Streifen bis zum Knie, weiße Socken, schwarze Schuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit 14 Funkstreifenwagen verlief bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.