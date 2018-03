Mannheim. (pol/run) Am frühen Montagmorgen brannte im Stadtteil Mannheim-Neckarau ein Pkw. Der in der Friedrichstraße geparkte Opel geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 01.05 Uhr in Brand.

Ein Anwohner bemerkte das brennende Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Pkw löschen.

Dieser wurde jedoch durch das Feuer völlig zerstört. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon: 0621 174 5555, zu melden.