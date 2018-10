Mannheim-Neckarau. (pol/fro) 20.000 Euro Sachschaden sind die Folge einer Kollision am Mittwochmorgen in Höhe der Haltestelle Hochschule in der Neckarauer Straße.

Gegen 9.30 Uhr soll ein 56-jähriger VW-Fahrer dort eine rote Ampel missachtet haben und infolgedessen mit dem von links kommenden Lkw eines Gleichaltrigen kollidiert sein. Dies berichtet die Polizei. Die beiden Unfallbeteiligten wurden trotz des massiven Aufpralls glücklicherweise nicht verletzt, der VW des 56-Jährigen war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch eine verständigte Firma gereinigt.