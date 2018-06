Mannheim-Neckarau. (pol/mare) Böse Bescherung zum Nikolaus: Am Mittwochabend ist es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waldhornstraße geokmmen.

Bei dem Brand wurde ein Kellerraum zerstört, es entstand ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro entstand. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden.

Eine Person wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Überprüft wird unter anderem, ob ein Zusammenhang mit einem Brand im gleichen Haus am 25. November besteht.