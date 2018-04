Mannheim. (pol/rl) Ein 33-jähriger Randallierer wurde am frühen Sonntagmorgen in der Neckarau festgenommen. Kurz vor 6 Uhr soll er in der Friedrichstraße an zwei Autos die Außenspiegel sowie einen Briefkasten beschädigt haben. Ein Zeuge hatte den 33-Jährigen beobachtet und die Polizei verständigt.

Die Beamten trafen den Mann mit einem aufgeklappten Taschenmesser in der Hand an. Als sie ihn aufforderten, das Messer wegzulegen, warf er es sofort zu Boden und ließ sich festnehmen.

Das Taschenmesser wurde beschlagnahmt. Der 33-Jährige kam mit auf das Polizeirevier, wo ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,8 Promille ergab. Nach einigen Stunden in Gewahrsam kam der Mann wieder auf freien Fuß. Er sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen.