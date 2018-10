Mannheim. (pol/red) Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr kam es in einer Hinterhauswohnung in der Adlerstraße im Stadtteil Neckarau aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Matratzenbrand. Der Brand in der Dachgeschosswohnung konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim rasch gelöscht werden.

Der 41-jährige Bewohner erlitt eine Brandverletzung an einer Hand. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe ist gering.