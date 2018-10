Mannheim-Neckarau. (pol/van) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr in der Casterfeldstraße ereignet hat.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war auf der rechten Fahrspur in Richtung Neckarauer Straße unterwegs gewesen. Wie die Beamten berichten, wechselte er auf Höhe des Anwesens 93 auf die linke Fahrbahn und übersah dort einen 22-jähriger Audi-Fahrer, der eine Vollbremsung einleiten musste. Ein nachfolgender 45-jähriger Fiat-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auf den Audi.

Der unbekannte Autofahrer hatte den Unfall vermutlich bemerkt, da er zunächst verlangsamt weiterfuhr, dann aber wieder beschleunigte und flüchtete, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fiat-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Mit ihm wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von etwa 1,9 Promille ergab. Er musste die Beamten zu einer Blutprobe mit aufs Polizeirevier begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Am Audi sowie am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6000 Euro. Zu dem flüchtigen Autofahrer ist lediglich bekannt, dass er einen schwarzen oder dunkelblauen Fiat, vermutlich ein älteres Modell, fuhr.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0.