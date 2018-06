Mannheim. (pol/mare) In der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Unter den Weiden" einzubrechen. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte hatte sich an einem Fenster zu schaffen gemacht und wollte über dieses in das Anwesen eindringen. Doch als er das Fenster öffnete, löste eine Alarmanlage aus, welche den Täter schließlich vertrieb.

Die Bewohner nahmen den Alarm in der Nacht wahr, stellten das aufgebrochene Fenster jedoch erst am frühen Morgen fest. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 in Verbindung zu setzen.