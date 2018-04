Mannheim. (pol/mare) Ein 57-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in Neckarau auf offener Straße überfallen worden. Das berichtet die Polizei.

Der Mann verließ kurz vor zwei Uhr seine Wohnung und ging zu seinem Auto, das in der Schwingstraße abgestellt war. Dort wurde er von Unbekannten abgepasst und niedergeschlagen. Die Täter nahmen eine Aktentasche und eine Plastiktüte, die der 57-Jährige bei sich hatte, und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Angaben des Geschädigten wurde ein größerer Bargeldbetrag entwendet. Zu den Täter konnte das Opfer keine Angaben machen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu melden.