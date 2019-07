Mannheim. (pol/dore) Ein 24-jähriger Mann soll nach Polizeiangaben am Samstag kurz vor 22.30 Uhr an der Haltestelle am Bahnhof in Neckarau einen Bierkrug durch die Fensterscheibe einer Straßenbahn geworfen haben.

Dadurch sei in der Bahn eine 29-jährige Frau leicht verletzt worden. Sie zog sich Schnittwunden am Hals zu, so die Polizei.

Zwei Funkwagenbesatzungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnten eine Gruppe von Personen am nahegelegenen Bahnhof Neckarau ausmachen und kontrollieren. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger habe sich laut dem Bericht aggressiv gegenüber den Beamten verhalten. Deshalb musste er zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden, so die Polizei.

Der 24-jährige Mann, der nach Polizeiangaben den Bierkrug durch die Scheibe der Straßenbahn geworfen hatte, flüchtete über die Bahngleise und wurde ebenfalls unter Gewaltanwendung vorläufig festgenommen. Bei seiner Festnahme pöbelte er laut Polizei lautstark herum. Außenstehende haben das nach Polizeiangaben auch wahrgenommen.

Die Tatverdächtigen wurden zum Polizeirevier Neckarau gebracht und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder frei gelassen.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau melden.