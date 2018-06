Mannheim. (pol/van) Weil seine Nachbarn laute Musik gehört hatten, hat sich am Montag ein 32-jähriger Anwohner in der Waldhofstraße im Stadtteil Neckarstadt-West beschwert. Wie die Polizei mitteilt, griff der 32-Jährige den 36-jährigen Nachbarn während der Aussprache an den Hals und trat gleichzeitig nach der 33-jährigen Mitbewohnerin.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann offenbar vor das Haus. Diesmal versuchte die Nachbarin zuzutreten, fiel dabei aber zu Boden. Daraufhin mischten sich zwei weitere Bewohner ein. Ein 25- und 23-Jähriger begannen, auf den ursprünglichen Beschwerdeführer einzutreten. Dieser versuchte zu flüchten, stürzte aber nach etwa zehn Metern auf den Gehweg. Dort traten die jungen Männer weiter auf ihn ein.

Die eingetroffenen Beamten versuchten, die Streithähne zu trennen. Da Rufen nicht half und einer der beiden einen Teleskopschlagstock bei sich trug, mussten die Polizisten ihre Schusswaffen ziehen und die Schläger auffordern, sich an eine Hauswand zu stellen. Das hat gewirkt, so die Polizei.

Nachdem die Beamten den Sachverhalt klären konnten, durften alle Beteiligten nochmal kurzzeitig umziehen - ins Polizeipräsidium Mannheim.