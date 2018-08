Mannheim. (pol/van) Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neckarstadt am Sonntagabend hat am heutigen Donnerstag ein Sachverständiger die Wohnungen begutachtet. Das berichtet die Polizei.

Die Brandursache stehe nach Angaben der Beamten noch nicht zweifelsfrei fest, die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu werden noch fortgesetzt. Für den morgigen Freitag soll ein Schadenssachverständiger das Gebäude begutachten, welcher die genaue Schadenshöhe feststellen soll. Das momentan noch gesperrte Gebäude wird danach offenbar wieder freigegeben, damit die Bewohner persönliche Gegenstände aus ihren Wohnungen holen können.

Bei dem Brand wurden elf Personen verletzt, 15 Wohnungen mussten evakuiert werden. Die durch die im Rauch enthaltenen Schadstoffe kontaminierten Wohnungen sind bis auf weiteres nicht bewohnbar, so die Polizei.