Mannheim. (pol/van) Zwei mutmaßliche Dealer sitzen derzeit in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 47 und 49 Jahren stehen im Verdacht, seit Mitte 2017 mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Marihuana sollen sie dabei selbst angebaut, einen Teil als Marihuanablüten und -dolden verkauft und einen Teil aber auch gepresst haben, um ihn als Haschischkekse zu verkaufen, so die Beamten.

Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen in Mannheim und Nußloch sowie einem von ihnen gemeinsam genutzten Gartengrundstück in Mannheim wurden rund 4,1 Kilogramm Marihuana und 2,3 Kilogramm Haschischkekse aufgefunden und sichergestellt. In einer Gartenhütte, in der auch eine größere Menge der Betäubungsmittel gelagert waren, fanden die Beamten zwei Macheten. Diese wurden ebenfalls sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat beim Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl gegen die beiden Männer erwirkt. Sie wurden am vergangenen Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.