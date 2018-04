Mannheim. (pol/mare) Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr gegen 3.15 Uhr zu einem Brand in die Tiefgarage des Rosengartens gerufen. Laut Polizei war die erste Annahme, dass offensichtlich ein Auto in Brand geraten war. Das bestätigte sich aber nicht. Vielmehr geriet Müll in einem Rollcontainer aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand.

Die Flammen konnten durch die Berufsfeuerwehr Mannheim rasch gelöscht werden. Es entstand ein Gebäudeschaden von schätzungsweise 40.000 Euro. Ob abgestellte Fahrzeuge in der Tiefgarage durch die Rauchentwicklung beschädigt wurden, ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch den Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt dauern an.

Update: 18. April 2018, 11.50 Uhr