Mannheim. (pol/mare) Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist am Mittwoch geflüchtet, nachdem er gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Käfertaler Straße mit dem Mitsubishi einer 38-Jährigen kollidierte. Das berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten fuhr der Unbekannte auf der rechten Geradeausspur der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung missachtete er eine rote Ampel, was zur Folge hatte, dass er mitten im Kreuzungsbereich mit der Mitsubishi-Fahrerin zusammenstieß, die in Richtung Alter Messplatz unterwegs war.

Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und zog sich dabei vermutlich leichte Verletzungen am Ellenbogen zu. Nach kurzem Wortwechsel der beiden Beteiligten fuhr die Autofahrerin zur Seite, um die Kreuzung zu räumen. In diesem Moment stieg der Unbekannte wieder auf sein Bike und fuhr einfach in Richtung Innenstadt davon.

Die Autofahrerin beschrieb den Flüchtigen wie folgt: männlich, sonnengebräunter Teint, Kinnbart, er trug keine Schutzbekleidung, hatte ein T-Shirt an und einen visierlosen Helm auf. Er fuhr ein schwarzes Motorrad, vermutlich einen Chopper.

Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Auch das Motorrad des Mannes müsste beschädigt worden sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 zu melden.