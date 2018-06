Mannheim. (pol/mare) Ein 44-jähriger Motorradfahrer verlor am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Das berichtet die Polizei.

Er war auf der Altriper Straße in Richtung Altriper Kreisel unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr in der dortigen Linkskurve rechts in die Leitplanken fuhr. Der Fahrer zog sich schwere, aber keine lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand rund 3500 Euro Sachschaden.