Mannheim. (pol/mare) Am späten Montagnachmittag kam es in der Casterfeldstraße in Richtung Mannheim-Rheinau zu einem Verkehrsunfall. Das meldet die Polizei.

Laut aktuellem Kenntnisstand "leistete" sich gegen 16.45 Uhr ein 59-jähriger Motorradfahrer im Verkehr eine Unaufmerksamkeit und fuhr daraufhin auf den stehenden Nissan eines 55-Jährigen auf.

Der Fahrer des Motorrads wurde nach dem Unfall ins Theresienkrankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Motorrad wurde abgeschleppt, was Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro.