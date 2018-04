Mannheim. (pol/van) Ein Straßenräuber hatte es am frühen Montagmorgen auf eine 34-Jährige im Stadtteil Neckarstadt-West abgesehen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 6.10 Uhr zu Fuß auf ihrem Nachhauseweg in der Ackerstraße unterwegs gewesen, als sie von dem bislang Unbekannten angesprochen wurde.

Unmissverständlich forderte dieser die Frau auf, ihm ihre Handtasche - eine schwarze, kleine Handtasche der Marke "Calvin Klein" aus Leder und mit zwei silberfarbenen Reißverschlüssen - zu geben. Dabei, so das Opfer, habe er einen Elektroschocker in der Hand gehalten. Bei dem anschließenden Gerangel soll der Unbekannte ihr die Handtasche entrissen haben. Der Räuber entkam über die Ackerstraße in Richtung Mittelstraße/Endhaltestelle Neckarstadt.

In der Tasche befanden sich ein Mobiltelefon, persönliche Papiere sowie zwei Geldbörsen mit mehreren Tausend Euro Bargeld.

Der Gesuchte soll etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 22 Jahre alt sein und akzentfreies Deutsch sprechen. Der Mann hat eine schmale Statur, hellbraunes, kurzes Haar und trug einen schwarzen Sportanzug der Marke "Adidas" sowie eine schwarze Basecap.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise gehen an die Telefonnummer 0621/174-4444.