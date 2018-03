Mannheim. (pol/rl) Die Diebstahlserie aus Fahrradkörben reißt nicht ab. Laut Polizeibericht wurden am Montag weitere neun Fälle zur Anzeige gebracht. In zwei der Fällen blieb es beim Versuch. In den anderen sieben Fällen wurden neben persönlichen Papieren und Scheckkarten hauptsächlich Geldbeutel und Handys gestohlen. Die Einzelschäden belaufen sich von knapp unter 100 Euro bis hin zu 400 Euro.

Der Schwerpunkt der Tatzeiten lag zwischen 14 und 19 Uhr. Die Tatorte waren über mehrere Straßen und Quadrate in der Innenstadt und den Stadtteilen Lindenhof, Wohlgelegen und Neckarstadt verteilt.

In der Mannheimer Neckarstadt hatte eine 81-jährige Radfahrerin ihre Handtasche mit einem Fahrradschloss an ihrem Gefährt gesichert, weshalb die Täter von weiteren Diebstahlsversuchen absahen. Eine 28-Jährige bemerkte den Diebstahl ihrer Tasche im Bereich Mannheim-Lindenhof gerade noch rechtzeitig. Sie verfolgte die Täter, woraufhin sich diese der Beute entledigten und unerkannt flüchteten.

Im Bereich Lindenhof gelang es dank einer sportlichen Geschädigten und zweier couragierter Zeugen einen jugendlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. In den anderen Fällen gibt es zum Teil nur vage Beschreibungen auf ein mögliches, nordafrikanisches Aussehen jugendlicher Täter oder gar keine Hinweise.

Die Polizei rät: Deponieren sie im Fahrradkorb keine Wertgegenstände, wie Taschen mit Geldbeutel, persönlichen Papieren, Handys, Tablets oder Laptops. Wertgegenstände sollten immer möglichst eng am Körper getragen werden. Nutzen Sie die Möglichkeit am Lenker angebrachter Fahrradkörbe oder Rucksäcke.