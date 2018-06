Mannheim. (pol/mare) Ein 78-jähriger Mann ist am Montagmittag bestohlen worden. Und zwar vor einem Krankenhaus in der Speyerer Straße in Mannheim-Lindenhof

Ein Unbekannter sprach den Senior gegen 13.30 Uhr an und bat ihn darum, ihm Geld zu wechseln. Während der Senior in seinem Geldbeutel nach dem Wechselgeld suchte, lenkte ihn der unbekannte Mann ab, sodass er unbemerkt Bargeld in Höhe von über 100 Euro aus dessen Portemonnaie stehlen konnte. Der Rentner bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Er beschrieb den Dieb wie folgt: Männlich; etwa 65 bis 70 Jahre alt; circa 1,70 Meter groß. Er hatte schwarzes, graumeliertes und lockiges Haar und trug weder Bart noch Brille. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Jacke und dunkler Hose. Er sprach mit leichtem, vermutlich südosteuropäischem Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 06 21 / 83 39 70 zu melden.