Mannheim. (pol/fjm) Ein möglicherweise minderjähriger Exhibitionist hat am frühen Sonntagabend eine Spaziergängerin im Waldpark belästigt. Die Frau war laut Polizeiangaben gegen 18 Uhr mit ihrem Hund im Waldpark, in Höhe Waldparkdamm/Rondellstraße/Promenadenweg unterwegs, als plötzlich und unvermittelt ein Jugendlicher hinter einem Gebüsch hervorkam und vor ihr an seinem Geschlechtsteil hantierte.

Laut Aussage der Geschädigten wurde dies auch von zwei weiteren, bislang unbekannten Zeuginnen beobachtet. Die Frau beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: 15 bis 16 Jahre alt, auffallend schmächtig und klein, dunklere Hautfarbe, schwarzes Haar, bekleidet mit Blue-Jeans und schwarz-weißem T-Shirt.

Eventuelle weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, die Ermittler des Dezernats für Sexualdelikte beim Kriminalkommissariat in Mannheim unter 0621/174-4444 anzurufen.