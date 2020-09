Mannheim. (pol/kaf) Eine Gartenhütte hat am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses in der Fahrlachstraße gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, breitete sich das Feuer auch auf dürre Gebüsche in der Nähe aus. Durch die starke Rauchentwicklung war die Rauchsäule des Feuers weithin sichtbar. Die Berufsfeuerwehr Mannheim und die Freiwillige Feuerwehr Neckarau meldeten nach etwas mehr als einer Stunde "Feuer aus!"

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Gartenhütte um ein leerstehendes Gebäude, weshalb der Sachschaden gering sein dürfte. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung jedoch nicht aus, auch, weil am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf demselben Gelände ein Reifen und Müllrückstände brannten. Die Berufsfeuerwehr Mannheim rückte erneut mit einem Löschzug an und löschte das kleine Feuer.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 melden.