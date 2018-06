Mannheim. (pol/mare) Zwei bislang unbekannte Männer sind bei einem Autoaufbruch am Donnerstagabend auf frischer Tat ertappt worden. Jedoch konnten die Täter flüchten.

Gegen 20.20 Uhr schlug das Duo in der Schwetzinger Straße, in Höhe des Schwetzinger Platzes, die Scheibe eines weißen 1er BMW ein und stahl aus dem Fahrzeug eine braune Ledertasche mit diversen Unterlagen. Nach Angaben eines Zeugens, der die beiden auf frischer Tat ertappte, seien die dunkel gekleideten Männer im Alter von etwa 25 Jahren zu Fuß in Richtung Haltestellte "Tattersall" geflüchtet.

Das Diebesgut hatte einen Wert von über 100 Euro. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht derzeit noch nicht fest.

Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 06 21 / 1 74 33 10 oder mit dem Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter Telefon 06 21 / 44 11 25 in Verbindung zu setzen.